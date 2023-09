Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen 88-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Dienstag, 26. September, eine 88-jährige Frau aus Rheydt bestohlen.

Die Seniorin hatte einem Mann gegen 10 Uhr die Haustür geöffnet. Dieser gab sich als Handwerker aus und behauptete bei Arbeiten an den Wasserleitungen im Haus einen Schaden verursacht zu haben. Um diesen zu beheben, müsse er in die Wohnung der 88-Jährigen. Die Seniorin gewährte ihm Eintritt. Kurze Zeit später betrat ein weiterer Mann die Wohnung, der sich als Kollege des ersten vermeintlichen Handwerkers ausgab. Das Duo prüfte die Wasserleitungen im Badezimmer und in der Küche. Danach verließen sie kurz nacheinander die Wohnung mit der Begründung weiteres Werkzeug holen zu müssen. Als die Männer nicht wiederkamen und die Frau bemerkte, dass ihr eine Armbanduhr fehlte, verständigte sie die Polizei.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Einer zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, trug einen blauen Handwerkeranzug mit einem hellen Schild und den Initialen "MK" auf der linken Brust. Der andere ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare und trug ebenfalls einen blauen Handwerkeranzug.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

