POL-MG: 11-Jährige vermisst - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Vermisstensuche

Mönchengladbach (ots) - Zu zwei Tatorten haben Geschädigte die Polizei am Montag, 25 September, wegen Einbrüchen in Büroräume gerufen. An der Straßburgerallee in Odenkirchen waren Unbekannte über das Wochenende zwischen Freitag,22. September, 18.20 Uhr und Montag, 25. September, 7.30 Uhr in eine Praxis eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. An der Voigtshofer Allee in Wickrath erbeuteten Einbrecher zwischen ...

mehr