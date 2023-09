Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geldwechsel-Trick: 71-Jähriger um dreistelligen Bargeldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 25. September, war ein bislang Unbekannter am Gathersweg in Neu-werk mit dem sogenannten Geldwechsel-Trick erfolgreich. Einem 71-Jährigen entstand so ein Schaden im dreistelligen Bargeldbereich.

Nach Aussage des Seniors sprach ihn der Unbekannte gegen 9.20 Uhr an und er-fragte, ob es ihm möglich sei, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Der 71-Jährige holte sein Portemonnaie hervor und öffnete das Münzfach. Vom Tatverdächtigen abgelenkt, als dieser seine Münze in das Portemonnaie warf und drei andere Münzen zum Wechseln herausnahm, bemerkte der Mann den Trick nicht. Kurze Zeit später, sei ihm das Ganze merkwürdig vorgekommen. Deshalb sah er noch einmal in seinem Portemonnaie nach und stellte fest, dass sämtliche Geldscheine entwendet wurden. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei warnt: Das Repertoire von Taschendieben ist äußerst umfangreich. Zu-meist gehen sie in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell