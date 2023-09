Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub bei Verkaufsgeschäft - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Montag, 25. September, eine 26-jährige Frau bei einem Verkaufsgeschäft ein hochwertiges Handy geraubt.

Nach eigenen Angaben hatte die 26-Jährige ihr Handy auf einem Online-Portal zum Kauf angeboten. Daraufhin habe sich dort ein Käufer gemeldet mit dem sie sich auf einen Kaufpreis geeinigt habe. Das Geschäft habe man am Montagabend in einer Wohnung an der Dorfbroicher Straße abwickeln wollen. Zum vereinbarten Zeitpunkt gegen 22 Uhr habe es an der Tür geklingelt. Als sie geöffnet habe, habe dort ein Mann gestanden. Der Unbekannte habe ihr dann das Handy entrissen und sie anschließend umgestoßen. Dann habe sie wahrnehmen können, wie der Mann das Handy an einen weiteren Verdächtigen weitergab. Im Anschluss seien beide Personen in Richtung Gracht davongelaufen.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sind zwischen 16 und 18 Jahre alt und haben eine schlanke Statur. Ein Verdächtiger hat kurze lockige dunkle Haare und war schwarz gekleidet, mit Jogginghose und T-Shirt. Der andere war ebenfalls schwarz gekleidet mit einer Jacke. Beide haben nach Angaben der 26-Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02161 -290 zu melden.

Die Polizei rät: Potenzielle Käufer lieber nicht an der Haustür empfangen oder in das Haus oder die Wohnung lassen. Stattdessen kann eine Übergabe an den Käufer an einem belebten Ort, wie einem Café, vereinbart werden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell