Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bäckerei und versuchter Einbruch in Gaststätte

Engelskirchen (ots)

Zwischen 22 Uhr am Sonntag (2. Juli) und 4.50 Uhr am Montag sind Unbekannte in eine Bäckerei am Bahnhofsplatz eingebrochen. Indem sie eine Notausgangstür aufhebelten, verschafften sich die Einbrecher Zugang zur Bäckerei. Dort brachen sie einen Wandtresor auf und flüchteten mit Bargeld als Beute. An der Terrassentür einer Gaststätte am Bahnhofsplatz machten sich die Täter ebenfalls in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (2./3. Juli) zu schaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass der Einbruch scheiterte. Hinweise zu den Einbrüchen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell