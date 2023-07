Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 28-Jähriger bei Radunfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer aus Dortmund ist am Montag (3. Juli) bei einem Unfall auf der L412 (Heidersteg) schwer verletzt worden. Der 28-Jährige fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Geh- und Radweg entlang der L412 in Richtung Dörperhöhe. Um einen Zusammenstoß mit einer ihm entgegenkommenden Person zu verhindern, wechselte er auf die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 67-jährigen aus Radevormwald, die ebenfalls in Richtung Dörperhöhe fuhr. Durch die Kollision stürzte der 28-Jährige und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Pkw und dem Rennrad entstanden insgesamt Schäden von schätzungsweise 4000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell