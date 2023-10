Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe geben sich als Dachdecker aus: Polizei sucht Zeugen in Niederzwehren

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Zwei unbekannte Trickdiebe haben sich am gestrigen Donnerstagmorgen als Dachdecker ausgegeben und eine hochbetagte Frau aus dem Kasseler Stadtteil Niederzwehren bestohlen. Die beiden Männer waren gegen 9 Uhr unangekündigt am Haus der Seniorin in der Straße "Am Donarbrunnen" erschienen und hatten sie auf einen angeblich sichtbaren Schaden an ihrem Dach hingewiesen, den sie reparieren könnten. Die hochbetagte Frau ließ die vermeintlichen Handwerker ins Haus, um das weitere Vorgehen mit ihnen zu besprechen. Während einer der Männer ins Obergeschoss ging, um das Dach zu begutachten, verwickelte sein Begleiter die Seniorin im Erdgeschoss in ein Gespräch und lenkte sie ab. Unter dem Vorwand, für die Reparatur wiederzukommen, verschwanden die Täter und kehrten auch nicht mehr zurück. Anschließend musste das Opfer den Diebstahl von Bargeld aus einer Tasche im Flur feststellen. Die beiden Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1.) Etwa 50 Jahre, ca. 1,75 Meter, schlank, kurze dunkle Haare, Cordhose mit Farbklecksen, Handschuhe, sprach akzentfrei Deutsch, hielt ein leuchtendes unbekanntes Gerät in der Hand.

2.) 30 bis 40 Jahre, ca. 1,75 Meter, kräftige/füllige Statur, kurze dunkle Haare.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl führen die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

