Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Discounter: Streifen nehmen zwei Täter fest

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Die schnelle Festnahme zweier Einbrecher noch auf frischer Tat gelang Streifen der Kasseler Polizei in der vergangenen Nacht im Glockenbruchweg. Kurz vor Mitternacht war die Mitteilung eines Sicherheitsdienstes wegen der ausgelösten Alarmanlage des Discounters bei der Polizei eingegangen. Nahezu zeitgleich meldeten sich Zeugen über den Notruf 110, die durch den akustischen Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden waren und zwei Maskierte auf ihrem Beutezug durch das hellerleuchtete Geschäft sehen konnten. Sofort waren zahlreiche Streifen zu dem Discounter geeilt, woraufhin für die beiden 22 und 47 Jahre alten Männer noch im Markt die Handschellen klickten. Wie die Tatortaufnahme ergab, waren die Einbrecher durchweg brachial vorgegangen und hatten mehrere Scheiben eingeschlagen, um in das Geschäft einzusteigen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Bei ihrem Beutezug hatten es die Täter offenbar auf Elektrogeräte, Alkohol und Haushaltsgeräte abgesehen, die sie bereits zum Abtransport bereitgelegt hatten, bevor sie dingfest gemacht wurden. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel, die bereits amtsbekannt sind, befinden sich seit ihrer Festnahme im Polizeigewahrsam. Aktuell wird durch die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geprüft, ob eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet wird. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell