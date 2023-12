Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechsel in der Leitung der Polizeiwache Oggersheim

Ludwigshafen (ots)

Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiwache Oggersheim, Kriminalhauptkommissar Martin Baumann, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Er hat zum 01.12.2023 die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 übernommen.

Martin Baumann wurde 1998 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt und anschließend bei der Bereitschaftspolizei und im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eingesetzt. 2007 wechselte er zunächst als Sachbearbeiter in das "Ludwigshafener Haus des Jugendrechts" (Gemeinsames Sachgebiet Jugendkriminalität). 2016 übertrug man ihm die stellvertretende Leitung der Dienststelle. Es folgten weitere Stationen im Rahmen von Förderverwendungen im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, in der Leitung der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 und im Ministerium des Innern und für Sport. 2019 wechselte der 45-Jährige zur Kriminalinspektion Neustadt, wo er stellvertretender Leiter des Kommissariats zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität war. Im August 2020 übernahm Martin Baumann die Leitung der Polizeiwache Oggersheim.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiwache Oggersheim, Polizeihauptkommissar Frederik Spörl, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Er hat die Stelle zum 01.12.2023 übernommen.

Frederik Spörl trat 2001 in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz ein. Nach der Bereitschaftspolizei wurde er im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Schifferstadt eingesetzt. Es folgten 2011 bis 2015 weitere Stationen im Rahmen von Förderverwendungen u.a. bei der Polizeiinspektion Frankenthal sowie der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 als Dienstgruppenleiter, im Führungsstab des Polizeipräsidiums, in Neustadt in der Führungsgruppe der Polizeidirektion und in der Leitung der Kriminalinspektion. Danach kehrte er 2015 als Sachbearbeiter Einsatz zur Polizeiinspektion Schifferstadt zurück. Im Oktober 2022 übertrug man dem 41-Jährigen die Leitung der Ermittlungsführung bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Martin Baumann für die geleistete Arbeit und wünschte ihm und Frederik Spörl viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiwache Oggersheim gehört organisatorisch zur Oppauer Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und ist für die Stadtteile Oggersheim und Ruchheim zuständig.

