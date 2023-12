Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots)

Vier Fälle von Trunkenheit im Verkehr mussten verzeichnet werden. Bei zwei Männern folgte auf die Verkehrskontrolle eine Ingewahrsamnahme.

In der Brunckstraße wurde am 08.12.2023, gegen 1:25 Uhr, der 35-Jährige Fahrer eines Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich dabei Anzeichen für eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Im Rahmen einer weiteren Kontrolle, wurde der Laderaum des Transporters geöffnet. Hierin befanden sich, ohne jede Sicherung, vier weitere Personen sowie ein Kleinkind. Eine dieser Personen, ein 37-Jähriger, war ebenfalls alkoholisiert und verhielt sich aggressiv. Er musste schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Am 07.12.2023, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit in die Einfahrt der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und steuert in Richtung der Hofeinfahrt. Kurz bevor es zum Zusammenstoß mit dem Tor kam, leitete er eine Vollbremsung ein. Er wurde kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da er im Verlauf in der Dienststelle randalierte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Ebenfalls am Donnerstag (07.12.2023, 16:45 Uhr) meldeten Zeugen einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer. Dieser, ein 29-Jähriger, wurde von Polizeikräften in einem Lebensmittelgeschäft in der Prinzregentenstraße angetroffen. Er gab an, nicht gefahren zu sein. Dem widersprachen sechs unbeteiligte Zeugen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

In der Berthold-Brecht-Straße fiel Polizeikräften ein 57-Jähriger in dessen parkendem Auto auf. Beim Erblicken des Streifenwagens startete er den Motor und fuhr in Schrittgeschwindigkeit an, ohne die Spur halten zu können. Der 57-Jährige wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich weitere Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Führerscheine alle Fahrer wurden sichergestellt. Sie werden sich wegen Trunkenheitsfahrten strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell