Vandalismus im Schulgebäude

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter zerstörten am Wochenende (13.10.2023 bis 16.10.2023) mehrere Lampen und ein Reagenzglas in einem Keller an einer Schule auf der Holtwicker Straße in Coesfeld. Weiterhin entleerten sie dort mehrere Feuerlöscher und sprühten Graffiti an fünf Wände. Wie sie in die Kellerräumlichkeiten gelangten ist unklar.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

