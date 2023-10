POL-COE: Lüdinghausen, Bechtrup/Autofahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots) - Am 14.10.2023, gegen 10.40 Uhr, schlug ein 35-jähriger Essener auf drei geparkte Fahrzeuge in Nottuln, Darup, mit einem Vorschlaghammer ein. Die Polizei brachte den Essener unter Kontrolle. Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Das Ordnungsamt wurde hinzugezogen und der Essener in eine Klinik gebracht. An den Autos entstand ...

