POL-COE: Olfen, Hohe Lüchte/

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 10.10.2023 bis 115.10.2023, ein Tor einer Garage auf der Robert-Bosch-Straße in Olfen aufzuhebeln. Dies gelang ihnen augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

