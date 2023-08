Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 31-Jähriger unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mannheim (ots)

Am Sonntag, um kurz nach 15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen 31-jährigen Kia-Fahrer in der Brandenburger Straße. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle wies der Kia-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten auf, weshalb das Streifenteam einen Drogentest durchführte. Das positive Ergebnis auf Marihuana erhärtete den Verdacht, weshalb dem Mann in einem nahgelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Da Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie des Verdachts des Betäubungsmittelbesitzes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell