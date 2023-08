Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike-Fahrer stürzt auf Motorhaube

Mauer/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, im kurz vor 7 Uhr, rutschte ein 27-Jähriger, der mit seinem E-Bike auf der Straße Am Silberberg unterwegs war, von den Pedalen ab. Dadurch verlor er kurzzeitige das Gleichgewicht, geriet zu weit nach rechts und blieb mit dem Lenker am Außenspiegel eines geparkten Autos hängen. Der Mann stürzte infolgedessen auf die Motorhaube des Fahrzeugs und zog sich leichte Blessuren zu. Die genaue Schadenshöhe am Auto ist derzeit noch nicht bekannt.

