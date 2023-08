Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg /Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der K4170 zwischen Rauenberg und Dielheim, PM 2

Rauenberg /Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag ein Audi-Fahrer um kurz vor 7 Uhr auf seinem Weg von Rauenberg nach Dielheim auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden BMW frontal zusammen. Der Audi geriet nach der Kollision ins Schlingern und fuhr erst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend erneut auf die Gegenfahrbahn. Glücklicherweise dieses Mal ohne mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammenzustoßen. An beiden Unfallfahrzeugen lösten die Front-Airbags aus. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt, aber beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zwecks Unfallaufnahme kam es zu einer Sperrung der Strecke in beide Fahrtrichtungen, die um kurz nach 8 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Beide Fahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Nach derzeitigem Stand kann aber eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel ausgeschlossen werden.

