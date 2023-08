Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L 596 - Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und fährt Abhang hinunter, PM Nr. 2

L 596 - Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie gestern berichtetet, ereignete sich am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr ein Unfall auf der L 596 in Schriesheim. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr eine 76-jährige Suzuki-Fahrerin die L 596 von Altenbach kommend in Richtung Wilhelmsfeld entlang. Aus medizinischen Gründen kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr daraufhin eine Böschung hinunter, wobei sich das Fahrzeug überschlug und nach ca. 10 Metern auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Frau konnte das Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. An dem Suzuki entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der Beschädigungen musste der Suzuki abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für 20 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell