API-TH: Autobahnpolizei stoppt rasenden Brummi

Die Störung im Tunnel Jagdberg auf der A 4 bei Jena wurde beseitigt. Der Verkehr in Richtung Frankfurt/M. läuft wieder. In Richtung Dresden wird die Sperrung in wenigen Minuten auch wieder aufgehoben. Es staut sich noch. Die Ursache der Störung ist weiterhin unbekannt. Weitere Auskünfte hierzu erteilt die Autobahn GmbH des Bundes.

