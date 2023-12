Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Münstermaifeld, Lonnig und Kobern-Gondorf (ots)

Am Wochenende des 02.12.2023 bis 04.12.2023 kam es in Maifeld am Raiffeisenplatz 7, in Lonnig auf der Klostermauer 1 und Kobern-Gondorf in der Bahnhofstraße 1-3 zu Diebstählen von insgesamt drei Zigarettenautomaten. Die unbekannten Täter rissen hierbei auf bisher ungeklärte Weise die Automaten von den Wänden und erbeuteten diese samt Inhalt.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein größeres Fahrzeug benutzten.

Sollten Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern bestehen, wird um Mitteilung an die zuständigen Behörden Polizeiinspektion Mayen (Tel.: 02651/801-0, E-Mail: pimayen.wache@polizei.rlp.de) oder Polizeiwache Brodenbach (Tel.:02605/ 9802151-0, Email: pwbrodenbach.bezirksdienst@polizei.rlp.de) gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell