POL-WL: +++ Pressemeldung der PI Harburg vom 29.12.2023, 23:00 Uhr bis 01.01.2024, 12:00 Uhr +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N. / mit dem Roller geflüchtet +++

Am Freitag gegen 02:50 Uhr möchten Beamte der Polizei einen Roller in Buchholz/Reindorf kontrollieren. Der 16-jährige Rollerfahrer reagiert nicht auf die Anhaltesignale und versucht sich der Kontrolle zu entziehen. Auf einem Feld lässt er seinen Roller zurück und flüchtet weiter zu Fuß. Im Nahbereich kann er jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Ein Strafverfahren auf Grund der Flucht wurde eingeleitet. Weitere Gründe der Flucht konnten bisher nicht ermittelt werden.

+++ Buchholz i.d.N. / Diebstahl über längere Zeit +++

Am Samstag gegen 05:30 Uhr wird die Polizei zu einem Diebstahl bei Famila in der Innenstadt gerufen. Vor Ort stellt sich heraus, dass ein Ehepaar, welches dort Reinigungsarbeiten durchführt, diverse Lebensmittel und andere Gegenstände entwendete. Sie tarnten dies, indem sie die Gegenstände in einen schwarzen Müllsack hinaustrugen. Im Anschluss holten sie den Sack aus dem Müll wieder heraus und verstauten ihn im eigenen Pkw. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++´Tostedt / Fahren ohne Zulassung +++

Am Freitag gegen 15:00 Uhr wird ein Pkw mit einem 26-jährigen Fahrzeugführer in der Straße Am Beek kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und versichert war. Da die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

+++ Tostedt / Einbruch in Tankstelle +++

In der Zeit vom 30.12.23, 21:00 Uhr bis 31.12.23, 07:55 Uhr versuchten unbekannte Täter die Schiebeeingangstür der Esso Tankstelle aufzuhebeln. Aus bisher unbekannten Gründen lassen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und entfernen sich.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Tostedt unter 04182-40 42 70.

+++ Heidenau / Brand einer Mülltonne +++

Am Freitag gegen 00:10 Uhr wird ein Brand einer Mülltonne an einem Haus in Heidenau, Neue Straße, gemeldet. Die Mülltonne wurde neben einen geparkten Pkw gezogen und auf unbekannte Art und Weise angezündet. Der Eigentümer des Fahrzeuges bemerkte dies und konnte den Brand selbstständig löschen. Ein Schaden am Pkw ist trotzdem entstanden.

Wer Hinweise zu der Brandursache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Tel.: 04181-285-0.

+++ Bendestorf - Wohnungseinbruch +++

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 15:30 und 22:30 Uhr gelangten Unbekannte mittels Gewalteinwirkung über die rückwärtig gelegene Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Itzenbütteler Mühlenweg. Nachdem das Objekt nach möglichen Stehlgut abgesucht wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

+++ Seevetal - Wohnungseinbruch +++

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte zuerst das Gitter eines Lichtschachtes zu einem Einfamilienhaus im "Neuer Weg" aufzuhebeln. Als dies erfolglos blieb, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten so das Gebäude. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht und das Objekt im Anschluss mit unbekannten Stehlgut wieder verlassen.

+++ Seevetal/Maschen- Verfrühtes Feuerwerk +++

Am Freitagabend gegen 23:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal eine dreiköpfige Gruppe in der Schulstraße in Maschen. Die Gruppe hatte zuvor im Bereich Alte Bahnhofstraße/Moorweidendamm mehrere Feuerwerkskörper angezündet und nach Angaben von Passanten mit einer Waffe geschossen. Bei der Kontrolle der 17-, 18- und 19-Jährigen jungen Männer wurden zahlreiche, nicht erlaubte Feuerwerkskörper sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden. Darüber hinaus führte die Gruppe geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Gruppe erwartet nun mehrere Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das BtMG, das WaffG sowie gegen das Sprengstoffgesetz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Zünden der Feuerwerkskörper bzw. zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

+++ Seevetal/Maschen- Pkw Brand +++

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei Seevetal ein Vollbrand eines Pkw am Park & Ride Parkplatz des Bahnhofs Maschen gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

+++ Seevetal/Hittfeld- Carport-Brand +++

Am frühen Montagmorgen gegen 01:40 Uhr geriet in Seevetal/Hittfeld im Kleckener Kirchweg ein Carport in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf die beiden im Carport abgestellten Pkw über. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000 EUR geschätzt.

+++ Seevetal/Ramelsloh- Brand eines Hauses sowie mehrere Pkw +++

Gegen 01:40 Uhr am Neujahrsmorgen wurden die Polizei Seevetal sowie die Feuerwehr zu einem Brand in die Pastor-Woltmann-Straße in Seevetal/Ramelsloh gerufen. Hier fingen zunächst Mülltonnen an zu brennen. Das Feuer griff im Weiteren auf drei Pkw und anschließend auf ein Wohnhaus über. Auch ein Nachbarhaus wurde durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und somit Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine in einer Mülltonne entsorgte, abgebrannte Feuerwerks-Batterie, welche vermutlich noch nicht vollständig abgekühlt war, brandursächlich sein könnte. Der Schaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt.

+++ Neu Wulmstorf- Unerlaubte Feuerwerkskörper +++

Am 31.12.23 gegen 22:45 Uhr wurden Beamte der Polizei Neu Wulmstorf in die Schifferstraße gerufen, da dort nicht erlaubte Feuerwerkskörper angezündet wurden. Bei der Überprüfung vor Ort wurden mehrere Kartons mit Feuerwerkskörpern der Kategorie F 3 und F 4 aufgefunden. Da der 30-Jährige Besitzer keine erforderliche Erlaubnis vorweisen konnte, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

+++ Neu Wulmstorf- Zwei Heckenbrände +++

Zu gleich zwei Heckenbränden kam es in der Silvesternacht im Bereich Neu Wulmstorf. Zunächst geriet gegen 19.35 Uhr eine Hecke im Postweg in Brand. Gegen 00:10 Uhr traf es dann eine weitere Hecke im Bachstelzenweg. Beide Brände wurden durch querschießende Feuerwerkskörper ausgelöst und konnten durch die Anwohner selbst gelöscht werden.

+++ Drage/OT Hunden- Landwirtschaftliche Geräte von Wiese geklaut +++

Im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 15:30 Uhr wurden von einer Wiese in Drage, OT Hunden, ein Mulcher sowie ein Zweikreiselschwader von Unbekannten entwendet. Die Geräte wurden vermutlich mit einem Traktor abtransportiert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

+++ Winsen Luhe/Hoopte- Fahrzeugteile von DLRG-Booten geklaut+++

In der Nacht von Freitag auf Samstag betreten Unbekannte das Gelände des DLRG in Winsen Luhe/ Hoopte und entwenden mehrere Fahrzeugteile von den Rettungsbooten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

+++ Marxen- Einbrecher werden durch Bewohner gestört +++

Am Samstagabend erschreckte sich ein Hausbewohner in Marxen, als er Lärm in seinem Haus hört. Er reagierte schnell und rief durch das Haus. Die Unbekannten fühlten sich gestört und flüchteten. Die Unbekannten gelangten zuvor auf die Dachterrasse des Hauses und schlugen eine Fensterscheibe ein.

+++ Winsen Luhe- Silvesternacht in Winsen (Luhe) +++

Neben einigen Sachbeschädigungen, u.a. von Postkästen verlief die Silvesternacht in Winsen (Luhe) eher ruhig. In Winsen kam es weiterhin zwischen zwei Personengruppen zu einem Streit. Hierbei bewarfen sich die Menschen gegenseitig mit Feuerwerkskörpern und Glasflaschen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

