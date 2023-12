POL-WL: Ergänzung (Foto) zum Bericht "Tostedt/Welle ++ Schädel in Welle aufgefunden - Hinweise dringend erbeten"

Buchholz/Welle (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.12.2023) ist in Tostedt/Welle ein menschlicher Schädel aufgefunden worden. Die Fundstelle befand sich im Bereich der Verlängerung der Moorstraße in Welle in einem kleinen Waldstück, kurz nach der Abbiegung nach Klein Todtshorn. Dort war der Schädel offensichtlich extra "drapiert" auf einer Anhäufung von Astwerk und ...

