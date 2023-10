Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231031 - 2017 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Klärschlamm verursacht Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(py) Gestern Mittag (30. Oktober 2023) ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Frankfurter Kreuzes ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw die Fahrbahn mit Klärschlamm verunreinigte und vier nachfolgende Pkw in die Fahrbahnbegrenzung fuhren. Personen wurden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Lkw gegen 11:55 Uhr die BAB 3 aus Richtung Würzburg kommend auf dem Ausfädelungsstreifen in Richtung Bundesstraße 43.

Aus bislang ungeklärter Ursache öffnete sich die Ladeklappe des LKW, so dass sich geladene Klärschlamm auf die Fahrbahn ergoss. Durch die Verunreinigung gerieten die vier nachfolgenden Fahrzeuge ins Schleudern und prallten schlussendlich in die Fahrbahnbegrenzung.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust zeitnah und hielt kurz vor Erreichen der Bundesstraße 43 an.

Die vier Pkw wurden beschädigt, die Insassen blieben unverletzt.

Zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma angefordert werden, weshalb die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden andauerten. Die Abfahrt und die Hauptfahrbahn der BAB 3 konnten während der gesamten Maßnahmen weiter befahren werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Unfallursache dauern an.

