POL-F: 231031 - 2016 Frankfurt - Fecheheim: Vermisstenmeldung

(lo) Seit Montag, 30. Oktober 2023 wird der 12-jährige Fabio K. vermisst.

Fabio K. ist vermutlich in der Nacht zum 30.10.2023 aus der elterlichen Wohnung abgängig. Letztmalig wurde er gestern um 18:00 Uhr in Begleitung einer weiblichen, auffällig gekleideten Person von einem Bekannten der Familie im Bereich der Konstablerwache / Große Friedberger Straße in Frankfurt am Main angetroffen.

Er entfernte sich aber und wollte sich nicht zu seinem Verschwinden äußern. Von der Begleitung konnte ein Handyfoto gefertigt werden. Wer hat Fabio K. noch gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Frankfurt am Main unter der 069/755-11800 oder an das Kriminalkommissariat K11 unter 069/755-51199.

