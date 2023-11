Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall in der Eschenbrünnlestraße

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (13.11.2023) gegen 08:15 Uhr in Sindelfingen ereignete. Ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Eschenbrünnlestraße in Richtung Leibnizstraße unterwegs, während ein 48-jähriger Mercedes-Lenker die Schwertstraße in Richtung Stadtmitte entlangfuhr. Mutmaßlich übersah der 48-Jährige an der Kreuzung Schwertstraße und Eschenbrünnlestraße die für ihn rot zeigende Ampel. In der Folge kollidierte der Mercedes-Lenker mit dem BMW-Fahrer. Der 44-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während der 48 Jahre alte Mercedes-Fahrer den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

