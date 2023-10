POL-NE: Bei Streifenfahrt Cannabispflanzen entdeckt

Rommerskirchen (ots) - In Rommerskirchen stellten eingesetzte Beamte am Mittwoch (18.10.), gegen 10:20 Uhr, eine beschädigte Radarkontrolle fest. An dem mobilen Radaranhänger, welcher an der B477 abgestellt war, wurden die Linsen mit Graffiti besprüht. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 24 unter der ...

