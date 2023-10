POL-NE: Radarkontrolle beschädigt

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch, 18.10.2023, gegen 21:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "Am Schillingshof" zu einem Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein Zimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Der ältere Wohnungsinhaber konnte sich mit Hilfe eines weiteren Hausbewohners rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der zu Hilfe geeilte Hausbewohner wurde dabei leicht ...

mehr