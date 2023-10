Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler stellen Drogen bei Wohnungsdurchsuchung sicher

Neuss (ots)

Am Dienstag (17.10.), zwischen 13:00 und 13:50 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe eines Pkw in Holzheim eingeschlagen. Dieser stand auf einem an der Straße "Minkel" gelegenen Parkplatz geparkt. Daraus gestohlen wurde die Handtasche sowie das Tablet einer 18-jährigen Heinsbergerin. Über eine App auf ihrem Mobiltelefon konnte die Heinsbergerin ihr entwendetes Tablet in einem Gebäudekomplex auf der Eppinghovener Straße orten.

Videoaufzeichnungen vom Parkplatz konnten von den Polizisten vor Ort eingesehen werden. Darauf zu sehen war, wie ein blaues Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot auf den Parkplatz fuhr. Der Fahrzeugführer, ca. 20 bis 35 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und schlanker Statur, war bekleidet mit einem schwarzen Motorradhelm, grauen Handschuhen, einer blauen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Der 20 bis 30 Jahre alte Sozius, 175 bis 190 cm groß und ebenfalls schlanker Statur, trug ebenfalls einen schwarzen Motorradhelm, schwarze Handschuhe, eine schwarze Jacke eine graue Hose und schwarze Schuhe. Dem Bildmaterial war zu entnehmen, wie zweitgenannte Person die Beifahrerscheibe einschlug und die Handtasche entwendete. Im Rahmen einer Fahndung suchten die Beamten die Eppinghovener Straße auf, wo sie an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses einen 23- jährigen Mann antreffen konnten, auf den zweitgenannte Personenbeschreibungen zutraf. Der Neusser wirkte sichtlich nervös. Eine Wohnungsdurchsuchung am Nachmittag führte zwar nicht zum Auffinden der Handtasche und des Tablets, jedoch stießen die Polizisten auf Betäubungsmittel, diverse Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln sowie Waffen in Form eines Teleskopschlagstocks, Elektroschockers und einer Schreckschusspistole. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Der 23- Jährige wurde vorläufig festgenommen und einer Polizeiwache zugeführt. Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen konnte er diese wieder verlassen.

Die Kriminalkommissariate 12 und 14 haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer des blauen Kleinkraftrads machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

