POL-NE: Portemonnaies in Fußgängerzone entwendet

Neuss / Meerbusch (ots) - Am Montag (16.10.) stellte ein Mönchengladbacher sein Fahrzeug gegen 05:10 Uhr am Erikaweg in Meerbusch unverschlossen ab. Als er gegen 05:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Portemonnaie sowie sein Mobiltelefon entwendet wurden. An der Rottstraße in Meerbusch fand ein aufmerksamer Zeuge am Montag gegen 07:25 Uhr diverse Sportkleidung und eine Mitgliederkarte. ...

