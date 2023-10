Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Gegenstände aus Fahrzeugen

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Montag (16.10.) stellte ein Mönchengladbacher sein Fahrzeug gegen 05:10 Uhr am Erikaweg in Meerbusch unverschlossen ab. Als er gegen 05:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Portemonnaie sowie sein Mobiltelefon entwendet wurden.

An der Rottstraße in Meerbusch fand ein aufmerksamer Zeuge am Montag gegen 07:25 Uhr diverse Sportkleidung und eine Mitgliederkarte. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten beim Eigentümer der Gegenstände einen geöffneten Pkw vorfinden. Der Meerbuscher hatte sein Fahrzeug am Sonntag (15.10.), gegen 20 Uhr, an der Rottstraße abgestellt. Neben den aufgefundenen Gegenständen entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen Bargeld aus dem Fahrzeug. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ein weiterer aufmerksamer Zeuge konnte am Montag, gegen 09:30 Uhr, einen Pkw mit angelehnter Fahrertür sowie geöffnetem Handschuhfach an der Straße "Eschendonk" in Meerbusch feststellen. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten die unbekannten Tatverdächtigen das Fahrzeuginnere. Ob etwas entwendet wurde und wie die Unbekannten das Fahrzeug öffneten, ist noch Teil der Ermittlungen.

Eine Frau aus Pulheim stellte am Montag, gegen 11:00 Uhr, fest, dass ihr Fahrzeug, welches am Sonntag gegen 19:30 Uhr an der Augustinusstraße in Neuss noch unversehrt geparkt war, durchwühlt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Reisetasche mitsamt Inhalt sowie ein Laptop und ein Ordner mit persönlichen Dokumenten, Bargeld, eine Sonnenbrille und weitere Kleidungsstücke entwendet. Wie die Unbekannten das Fahrzeug geöffnet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Düsseldorfer stellte am Montag, gegen 11:00 Uhr, sein Fahrzeug an der Frankenstraße in Neuss ab. Als er gegen 11:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Umhängetasche mitsamt Portemonnaie, Ausweisdokumenten, Mobiltelefon und zwei Autoschlüsseln entwendet wurden.

Am Samstag (14.10.) stellte ein 23-jähriger Mann seinen Pkw, gegen 16:30 Uhr, am Weißenberger Weg in Neuss ab. Als der Mann am Montag gegen 05:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er ein aufgebrochenes Handschuhfach fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Beifahrertür nicht verschlossen. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten so in das Fahrzeuginnere gelange und das Handschuhfach aufbrechen. Sie entwendeten den Fahrzeugschein.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell