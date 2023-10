Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge entwendet

Bild-Infos

Download

Neuss / Meerbusch (ots)

Auf der Steinhausstraße wurden in der Zeit von Donnerstag (12.10.) bis Freitag (13.10.) zwei Pkw gleichen Typs entwendet. Es handelt sich in beiden Fällen um einen roten Mazda Kombi, Typ MAZDA CX-5/ KF. Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, wurde das entsprechende Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NE-MP104 entwendet. In der Zeit von Donnerstag, gegen 20:00 Uhr, bis Freitag, 17:00 Uhr, wurde der gleich Typ Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen D-GD1122 gestohlen.

Ebenfalls in Neuss auf der Straße "Neusser Weyhe" wurde in der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 07:30 Uhr, ein schwarzer Ford, Typ Kuga/DFK, mit dem amtlichen Kennzeichen NE-QN118 gestohlen.

In der Zeit von Samstag (14.10.), 16 Uhr, bis Sonntag (15.10.), 11 Uhr, wurde auf der Straße "Am Freithof" ein silberfarbener Motorroller der Marke "Malaguti" gestohlen. Es handelt sich um ein seltenes Modell und hat das amtliche Kennzeichen NE-LG15.

Am Freitag (13.10.) wurde in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr auf dem Lettweg in Meerbusch ein Fahrzeug entwendet. Es handelt sich um einen weißen Geländewagen der Marke Land Rover, Typ RANGE ROVER SPORT/ LW. Das amtliche Kennzeichen lautet NE-KE135.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen, Hinweise an die Polizei bitte unter 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell