POL-BI: Jugendliche Schläger auf fremder Party

FR / Bielefeld / Babenhausen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 08.10.2023, erlangte eine unbekannte Gruppe Zugang zu einer privaten Feier. Als sie von der Feier verwiesen wurden, schlugen sie auf zwei Männer ein und lauerten einem weiteren Gast später auf. Die Polizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 02:00 Uhr, hatte sich eine unbekannte Gruppe von fünf bis sieben Jugendlichen unerlaubt Zugang zu einer privaten Feier in der Hainteichstraße, im Bereich zwischen der Corinthstraße und der Menzelstraße, verschafft. Dort hatten sie für Ärger gesorgt, wollten die Feier nicht verlassen und wurden handgreiflich als man sie nach draußen begleitete. Dabei schlug einer der ungebetenen Gäste den Vater des Gastgebers, einen 55-jährigen Bielefelder, in das Gesicht. Auch ein 19-jähriger Gast aus Bielefeld wurde ebenfalls durch einen Schlag leicht verletzt.

Als ein weiterer 19-jähriger Gast wenig später die Feier verlassen hatte und nach Hause ging, wurde er nach den derzeitigen Erkenntnissen von der aggressiven Personengruppe überfallen, geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Anschließend flüchtete die Gruppe vom Tatort an der Babenhausener Straße, in Höhe Leihkamp. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe soll aus fünf bis sieben Jugendlichen oder jungen Männern im Alter von 17 bis 20 Jahren bestehen, die zwischen 175 cm und 190 cm groß seien. Sie sollen dunkelhäutig gewesen sein. Bei der Tat trugen sie Trainingsanzüge in verschiedenen Farben.

Der Täter, der den 55-Jährigen schlug, soll rund 190 cm groß sein und einen blauen Trainingsanzug getragen haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tatgeschehen oder zu der Tätergruppe beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

