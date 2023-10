POL-BI: Fußgänger erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sieker- Nach einem Brand am Samstag, 07.10.2023, in einer Tiefgarage an der Osningstraße suchen die Brandermittler Zeugen. Gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei die Information zu einem Tiefgaragenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Osningstraße. Nachdem die Feuerwehr gegen 02:30 Uhr den Brand gelöscht hatte, konnte der Brandort zunächst noch nicht von den Ermittlern betreten werden. ...

mehr