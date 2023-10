Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Portemonnaie im Discounter entwendet

Neuss (ots)

Am Freitag (13.10.), gegen 12:30 Uhr, wurde einer 69-jährigen Frau aus Neuss in einem Discounter auf der Kantstraße die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Der Reißverschluss der Tasche, in der sich das Portemonnaie befand, sei zunächst geschlossen gewesen, kurz bevor sich die Frau an die Kasse begeben wollte, sei ihr aufgefallen, dass der Reißverschluss geöffnet und das Portemonnaie nicht mehr da war.

Die einzige Person, die ihr nähergekommen sei, war eine Frau, von der die Neusserin an der Tiefkühlabteilung ungefragt angesprochen worden sei. Sie wird beschrieben als etwa 50-jährig, 160 bis 165 Zentimeter groß, von normaler Statur und kurzen, grauen Haaren.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell