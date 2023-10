Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Riegel vor im Rhein-Kreis Neuss

Langsam aber sicher kehrt die dunkle Jahreszeit zurück und die Erfahrung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zeigt: Mit Beginn der früheinkehrenden Dunkelheit steigt auch die Zahl der Wohnungseinbrüche.

Die Fachberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss informieren ausführlich über Sicherungstechniken und geben Tipps, wie man sich vor ungebetenen Gästen schützen kann.

Bereits am Samstag (14.10.) waren die Experten für den Einbruchschutz in Korschenbroich vor Ort, um Interessierte die vielfältigen Möglichkeiten der passenden Sicherung für ihr zu Hause zu zeigen.

Die Einbruchschutzberatung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zeigt Wirkung: 2/3 der Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von Freitag (13.10) bis Sonntag (15.10.) sind im Versuch stecken geblieben.

Für Interessierte besteht in der Zeit von Freitag (20.10.) bis Sonntag (22.10.), täglich von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, die Möglichkeit, sich an dem Infostand der Baumesse in Meerbusch (Anschrift: Areal Böhler, Hansaallee 321, Düsseldorf) zu informieren.

Online gibt es ebenfalls ein vielfältiges Beratungsangebot: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

