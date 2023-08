Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda

Fulda (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Am 07.08.23 ereignete sich gg. 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Krad. Dabei verlor der 51-jährige Kradfahrer, der aus Magdeburg stammt, die Kontrolle über sein Zweirad, als er die B 27 von Eschwege nach Bebra befuhr. In Höhe der Ortslage Asmushausen kam das Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Der männliche Unfallfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem Hubschrauber ins Klinikum nach Kassel verbracht werden musste. Die Fahrbahn musste für den Abtransport zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden am Krad und an der Leitplanke in Höhe von 5000,-EUR. Die Polizei lobt das engagierte und schnelle Einschreiten der Ersthelfer am Unfallort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

(Polizeistation Rotenburg an der Fulda, Köhler, PHK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell