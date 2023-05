Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Streit endet letztendlich im Gefängnis

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 04.05.2023 gegen 12:00 Uhr wurden zwei Personen gemeldet, die sich am Bahnhof in Bad Dürkheim lauthals streiten würden. Die beiden stark alkoholisierten Männer konnten auf einer Parkbank angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Beide bestritten, dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen wäre. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, das der 55-Jährige aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

