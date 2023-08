Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

BMW auf Parkplatz beschädigt

Bebra. Am Samstag (05.08.) ereignete sich gegen 11 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße. Ein 52-jähriger Alheimer parkte seinen schwarzen BMW und ging in den Einkaufsmarkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf der B 27

Bad Hersfeld. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld kam auf der B 27 von Bad Hersfeld kommend in Höhe der Kläranlage aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die abgeflachte Leitplanke. Dabei wurde die Ölwanne des Golfs beschädigt, weshalb eine rund 200 Meter lange Ölspur von der Straßenmeisterei Rotenburg entfernt werden musste. Für die Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise einseitig gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 11.350 Euro.

Crash bei Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Freitag (04.08.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 85-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Fahrzeug den rechten von zwei Fahrstreifen der Berliner Straße aus Richtung B62 kommend in Fahrtrichtung Hainstraße. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr den linken Fahrstreifen. Kurz hinter der Einmündung zur Heinrich-Von-Stephan-Straße wollte der 21-Jährige derzeitigen Erkenntnissen nach auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 85-Jährigen kam. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

35.000 Euro Sachschaden bei Zusammenstoß

Philippsthal. Am Sonntag (06.08.), gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippstahl die Heringer Straße (L 3172) aus Harnrode kommend in Richtung Einmündung zur Eisenacher Straße. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Erkrath (Landkreis Mettmann) befuhr die Eisenacher Straße in Richtung Friedewalder Straße. Als der Pkw-Fahrer nach links in die Eisenacher Straße einbog, übersah er derzeitigen Erkenntnissen nach die von links herannahende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

