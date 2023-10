Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Neuss (ots)

Am Donnerstag (19.10.), gegen 06:58 Uhr, kam es zwischen den Ortslagen Hoisten und Bettikum zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 24- jähriger Neusser befuhr die Landstraße 142 aus Richtung Norf kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 477. In einer Kurve kurz hinter dem Einmündungsbereich Landstraße 142 / Ackerstraße verlor der Neusser die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem ihm entgegenkommenden 35- jährigen Grevenbroicher kollidierte. Beide Fahrzeugführer wurden in Folge des Zusammenstoßes eingeklemmt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Insassen befanden sich nicht in ihren Fahrzeugen. Diese wurden stark beschädigt abgeschleppt.

Die Landstraße 142 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch eine Drohne der Polizei eingesetzt wurde, gesperrt.

Warum der 24- jährige mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geriet, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen, die beim Verkehrskommissariat 1 geführt werden.

