POL-GÖ: (501/2023) Außenspiegel im Vorbeifahren touchiert - Verursacher flüchtig, Polizei Bad Lauterberg sucht Zeugen

Bad Lauterberg, Schulstraße in Höhe Hausnummer 16 Freitag, 06. Oktober 2023, zwischen 11.30-12.45 Uhr

BAD LAUTERBERG (lg) - Am vergangenen Freitag (06.10.23) ist es in der Schulstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat einen geparkten Dacia am linken Außenspiegel beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der Vorfall geschah um die Mittagszeit herum. Am Außenspiegel des Dacias entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

Daher bittet die Polizei in Bad Lauterberg Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Telefon 05524- 9630 zu melden.

