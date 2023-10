Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (500/2023) Fahrbahnreinigungsarbeiten auf der A 7 bei Göttingen abgeschlossen - Vollsperrung in Richtung Kassel aufgehoben, Verursacher der Verunreinigung weiter unbekannt

Göttingen (ots)

NÖRTEN-HARDENBERG/GÖTTINGEN (jk) - Auf der Autobahn 7 bei Göttingen sind die umfangreichen Reinigungsarbeiten im Zusammenhang mit einer am Vormittag festgestellten Ölspur (wir berichteten) abgeschlossen. Für die Dauer der Arbeiten musste die Richtungsfahrbahn Kassel am Mittag ab der AS Nörten-Hardenberg voll gesperrt werden. Diese Sperrung wurde soeben aufgehoben.

Der Verursacher der Verunreinigung, die die Göttinger Autobahnpolizei bis auf die B 27 im Stadtgebiet von Göttingen zurückverfolgen konnte, ist weiter unbekannt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-6515 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell