POL-FR: Neuenburg: Erneute Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen, 28.08.2023, kurz nach 3 Uhr kam es in der Breisacher Straße in Neuenburg zu einer Sprengung eines Geldausgabeautomaten.

Unbekannte Täter hatten den Automaten auf unbekannte Art und Weise gesprengt und sind dadurch an die darin befindliche Geldkassette gelangt, welche sie entwendeten.

Anschließend flüchtete sie in einem dunklen, hochmotorisierten Fahrzeug. Über die Höhe der Beute können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

