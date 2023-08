Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Köndringen: Beleidigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Am Sonntagmittag, 27.08.2023, befuhren zwei Pkw gegen 12:40 Uhr die Hauptstraße in Köndingen in Richtung Kenzingen.

Der nachfolgende Führer eines schwarzen VW (Modell Jetta) zeigte dem vorausfahrenden Pkw-Führer hierbei mit einer Hand die beleidigende "Scheibenwischer"-Geste. Kurz nach dem Ortstausgang Köndringen beschleunigte der VW-Fahrer seinen Pkw, überholte, scherte unmittelbar vor dem Pkw wieder ein und bremste diesen im weiteren Verlauf bis zum Malterdinger Ei mehrfach aus.

Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Pkw notieren. Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Insbesondere wird die Frage gestellt, ob es durch die Fahrweise des schwarzen VW zu Gefährdungen des Gegenverkehrs kam.

Das Polizeirevier Emmendingen nimmt Hinweise unter 07641 582-0 entgegen.

