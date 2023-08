POL-FR: Endingen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 26.08.2023, ereignete sich im Zeitraum 01:00 Uhr - 04:00 Uhr, in Malterdingen, Hauptstraße, Höhe Anwesen 61, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw zunächst mit einem massiven Findling und im weiteren Verlauf mit mehreren Sträuchern und Hecken kollidierte. Nach Sachlage befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße von der B3 kommend in Richtung Ortsmitte. ...

mehr