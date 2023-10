Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (498/2023) Fußgänger von abbiegendem Linienbus erfasst und schwer verletzt - Fahrer erleidet Schock, Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner-Tor-Straße

Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 13.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Zusammenstoß mit einem von der Berliner Straße abbiegenden Linienbus ist am Mittwoch (11.10.23) gegen 13.20 Uhr in der Groner-Tor-Straße in Göttingen ein 37 Jahre alter Fußgänger schwer verletzt worden. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Ersten vorliegenden Informationen zufolge, wollte der 37 Jahre alte Göttinger an der Baustellen-Ampel in Richtung "Hirtenbrunnen" die Straße überqueren. Hierbei wurde er aus bislang unbekanntem Grund von dem abbiegenden Bus erfasst. Ungeklärt ist insbesondere die Frage, ob der Fußgänger bei "Rotlicht" auf die Straße trat. Unfallzeugen werden deshalb gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

