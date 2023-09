POL-FR: Folgemeldung zu: Forchheim: Brand in Stallung, Feuerwehr rettet 90 Kälber

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch, 27.09.2023 gegen 17:00 Uhr auf Donnerstag, 28.09.2023 gegen 07:30 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gärtnerei in der Straße "Am Eisweiher" in Rheinfelden. Aus dem Büroraum wurde ein zweistelliger Betrag an Bargeld entwendet. Weiter wurden Arbeitshandschuhe sowie eine Wildkamera der Marke Maginon mitgenommen. Ein auf dem Gelände ...

