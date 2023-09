Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Gärtnerei - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch, 27.09.2023 gegen 17:00 Uhr auf Donnerstag, 28.09.2023 gegen 07:30 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gärtnerei in der Straße "Am Eisweiher" in Rheinfelden. Aus dem Büroraum wurde ein zweistelliger Betrag an Bargeld entwendet. Weiter wurden Arbeitshandschuhe sowie eine Wildkamera der Marke Maginon mitgenommen. Ein auf dem Gelände abgestellter Seecontainer wurde ebenfalls aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde daraus nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich zu melden.

