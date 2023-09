Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Person hatte am Mittwoch, 27.09.2023 in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:05 Uhr in der Hauptstraße in Weil am Rhein einen Pkw des Herstellers Mercedes-Benz aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde dabei eine Fahrzeugscheibe beschädigt und daraus eine Handtasche entwendet. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Schaden sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein (07621 9797-0) zu melden.

