Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsatz in Hooksiel - Festnahme nach Verkehrskontrolle und Entdeckung gestohlener Gegenstände

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06. September 2023 wurde die Polizei in Wilhelmshaven zu einem Vorfall gerufen, der in der Langen Straße im Wangerland begann und die Beamten bis in den Frühdienst hinein beschäftigen sollte.

Gegen 4 Uhr morgens fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Jever in Hooksiel ein PKW auf, dessen Frontbeleuchtung defekt war. Als die Beamten den PKW anhalten wollten, versuchte der 34-jährige Fahrer aus Wilhelmshaven zunächst zu fliehen. Die Flucht endete jedoch wenige Sekunden später mit seiner vorläufigen Festnahme. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus war der Mazda, den er führte, nicht zugelassen und mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, da bei ihm knapp 10 g Marihuana gefunden wurden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden außerdem mehrere mögliche Einbruchswerkzeuge sichergestellt. Im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten Gegenstände gefunden werden, die mit mehreren Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, darunter ein Spielzeug-Automat für Kinderspielzeug.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und einer intensiven Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wurde von einer Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls abgesehen. Daher wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 11 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen den Wilhelmshavener wurden jedoch mehrere Strafverfahren eingeleitet.

