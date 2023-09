POL-WHV: Brand eines PKW im Neuengrodener Weg - Polizei ermittelt (Korrektur der Brandzeit)

Wilhelmshaven (ots) - Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt derzeit in einem Fall des Diebstahls eines VW Lupo und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, meldete sich der Eigentümer eines schwarzen VW Lupo bei der Polizei Wilhelmshaven und teilte mit, dass sein Fahrzeug seit dem Vorabend vermisst wird. Er gab an, den VW Lupo mit ...

