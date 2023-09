Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines VW Lupo - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt derzeit in einem Fall des Diebstahls eines VW Lupo und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls. Am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, meldete sich der Eigentümer eines schwarzen VW Lupo bei der Polizei Wilhelmshaven und teilte mit, dass sein Fahrzeug seit dem Vorabend vermisst wird. Er gab an, den VW Lupo mit Friesländer-Kennzeichen am Sonntag, den 3. September 2023, gegen 21:00 Uhr vor seiner Wohnadresse in der Holtermannstraße in Wilhelmshaven auf einem dortigen Parkstreifen abgestellt zu haben.

Der gestohlene VW Lupo ist ein älteres Fahrzeug mit zahlreichen Mängeln. Das Fahrzeug ist schwarz und verfügt über lediglich zwei Türen. Der Tachostand beträgt über 150.000 km. Aufgrund diverser Mängel ist eine einwandfreie Fahrt unwahrscheinlich.

Wenn Sie Informationen zu diesem Diebstahl haben oder verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei unter der Rufnummer 04421/9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell